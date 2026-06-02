今日2日、気象庁は四国地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より3日早く、長雨の季節になりました。目先、台風や前線の影響で、今夜〜明日3日午前にかけて局地的に1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降る見込みです。梅雨入り早々、記録的な大雨に警戒が必要です。四国地方平年より3日早い梅雨入り気象庁は、今日2日、四国地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より3日早い梅雨入りです。今年も長