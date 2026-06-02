女優の内田有紀（50）が7月9日スタートのフジテレビドラマ「ラストノート」（木曜後10・00）にtimeleszの寺西拓人（31）とともにダブル主演し、19歳差の恋愛模様を演じる。民放連ドラ主演は2001年のTBS「ビッグウイング」以来、25年ぶりとなる。「昼顔」などを生み出した三竿玲子プロデューサーと「夫よ、死んでくれないか」などを手がけた脚本家の的場友見氏がタッグを組んだオリジナルの純愛物語。結婚や離婚も経験し、現状