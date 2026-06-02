チュニジア代表が新ユニフォームを発表チュニジア代表は5月29日、2026年ワールドカップに向けた新しいホーム、アウェー、サードのユニフォームを発表した。カルタゴのワシをモチーフにした新デザインに、ファンからは「クール」「ビューティフル」と大きな注目が集まっている。ホーム用の新キットはクリーンで鮮やかなホワイトをベースカラーとして採用。チュニジアの最も有名な文化的シンボルの一つであるカルタゴのワシから