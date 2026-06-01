早いもので今年も6月に入ったが、先日、正社員の5人に1人が「六月病」を経験したことがあるとの調査結果が発表され、話題になった。 六月病とは新年度の業務や環境に一定程度慣れた前後に仕事や私生活のモチベーションが低下したり疲労感を自覚する状態のこと。 関連記事：6月より取り決めスタート、病院の「キャンセル料」に潜む問題とは マイナビは5月26日、「【正社員1.8万人に聞いた】六月病と評価フィ}