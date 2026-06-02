「ご主人って、どちらの会社にお勤めなの？」と聞かれたら、なんと答えるのが正解なのか。「バズる表現」の専門家として、人の心を動かし、人間関係を円滑にする文章の仕組みを研究する東香名子さんが、感じのいい「最強の言葉」を教えてくれた。（ウェブメディアコンサルタント東 香名子）ちょっと厄介な人からの「ご主人、どちらの会社にお勤め？」表面上は笑顔でも、心の奥底では何を考えているのかわからない。女性同士の