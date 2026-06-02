道南のスルメイカ漁がきのう解禁となりました。が…初日は水揚げがなく、けさの初競りは開かれませんでした。きのうの函館漁港です。スルメイカ漁から漁船が戻ってきました。Q:きょうはどうでした漁師「全然だめです 去年4匹できょう2匹だよ。厳しいね。せめて20匹あれば出荷できたかもしれないけど、2匹ならだめだね。今後に期待するしかない、始まったばかりだし」漁師「きょうの成果はこれだけ。ちっちゃいね。夢も希望もねえよ