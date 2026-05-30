5月22日に公開された唐沢寿明主演の映画『ミステリー・アリーナ』が大苦戦を強いられている。【写真】透明感がすごい！芦田愛菜のリアル制服姿2015年に発売された深水黎一郎の同名小説が原作。正解者に賞金100億円が贈られる推理クイズ番組の挑戦者たちが、番組の裏に隠された恐ろしい秘密を知ったことで繰り広げられるミステリーエンタテイメントだ。公開3日間の興収は約4413万円番組の闇を暴くヒロイン役に芦田愛菜。芦田