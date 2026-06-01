季節外れの暑さで、エアコンの買い替えを検討する人が増えています。しかしこの動き、暑さのせいだけではありません。2027年4月から“格安エアコン”が店頭から消えるかもしれません。【写真を見る】年々早まる“あじさい”見ごろはいつ？エアコン 今年中に買い換えるべき?山形純菜キャスター:2027年4月からエアコンの省エネ基準が引き上げられ、メーカーはより高性能な製品開発を求められることになり、結果としてエアコンの