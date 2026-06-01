ポケモンカードゲームの30周年記念商品、拡張パック「30th CELEBRATION」（サーティース セレブレーション）が9月16日（水）に世界同時発売されることが決定した。30周年ならではの特別なカードがたくさん登場する。【画像】絵柄違いのピカチュウ！最強技のミュウex公開された新パックの収録カード商品は、すべてのカードがキラカードとなっており、未知なる未来への希望を喚起する、色鮮やかなビジュアルが描かれたカード「