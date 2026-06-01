ローソンは6月2日より、「超ハッピーすぎ!チャレンジ」を全国の「ローソン」にて開催。創業51周年にちなんで約51%増量した商品や約51%濃くした商品、2つの商品を合わせた商品など計50品を発売する。ローソン「超ハッピーすぎ!チャレンジ」開催「超ハッピーすぎ!チャレンジ」では、創業51周年にちなんで価格を据え置いたまま重量などを約51%増量した「盛りすぎチャレンジ」に加え、新たな取り組みとして、2つの商品を一度に楽しめる