¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 1·î24ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÁí¹ç¡ØVenue101¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË 23»þ～¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ÈÇò¿¶¤êÊÖ¤êSPECIAL¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ÈÎ¢Â¦¤ò45Ê¬¤Î³ÈÂçÈÇÆÏ¤±¤ë¡£ ¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É ¡Ö¥¹¥¤¥«¡×FRUITS ZIPPER ¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¸Þ½½²»½ç Î©²Ö¶×Ì¤¡ÊCANDY TUNE¡Ë ¢¨¥ê¥âー¥È½Ð±é ¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò