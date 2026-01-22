¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈHANA¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥³¥é¥Ü¤ÎÎ¢Â¦¤â¡ª¡ØVenue101¡¡¹ÈÇò¿¶¤êÊÖ¤êSPECIAL¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¾Ò²ð
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
1·î24ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÁí¹ç¡ØVenue101¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË 23»þ～¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ÈÇò¿¶¤êÊÖ¤êSPECIAL¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ÈÎ¢Â¦¤ò45Ê¬¤Î³ÈÂçÈÇÆÏ¤±¤ë¡£
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É ¡Ö¥¹¥¤¥«¡×
FRUITS ZIPPER ¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×
¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¸Þ½½²»½ç
Î©²Ö¶×Ì¤¡ÊCANDY TUNE¡Ë ¢¨¥ê¥âー¥È½Ð±é
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¡ØVenue101¡Ù¤Î¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå
¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½é½Ð¾ì¤«¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë²Î¤Î¿ô¡¹¤È¡¢¹ÈÇò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±é½Ð¤Ç¸«¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¹ÈÇò¡£¤½¤ÎÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿NHK¥Ûー¥ë¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¡¢º£²ó¤â¡ØVenue101¡Ù¤Î¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ÎÉ÷·Ê¤ä¡¢ËÜÈÖÁ°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·ー¥ó¡¢¹ÈÇò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Ð±é¼ÔÆ±»Î¤ÎÍí¤ß¤Ê¤É¡¢¡ØVenue¡Ù¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¥ì¥¢±ÇÁü¤òÆÏ¤±¤ë¡£
Âç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈHANA¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥³¥é¥Ü¤ÎÎ¢Â¦¤«¤é¡¢Number_i¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢M!LKº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢¼«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¸ø¸À¤¹¤ëTUBE¤ÈÍí¤ó¤À¤È¤¤ÎÆÃÂç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆVenue¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿King & Prince¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÈÇòÄ¾Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØVenue101 ¹ÈÇò SPECIAL¡Ù¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢CANDY TUNE¤ÎÎ©²Ö¶×Ì¤¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥ëー¥Æ¥£ー¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤é¥Ï¥Þ¤¤¤¯¤Î¡Ølove10¡Ù¤òÍÙ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤Ï¤¿¤·¤ÆÎ©²Ö¤Ï½é¹ÈÇò¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¡Ölove10¡×¤òÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤¢¤Î¹ðÇò¤Ï¥ê¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Venue¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¹ÈÇò¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ËÌ©Ãå¤·Â³¤±¤¿±ÇÁü¤ò¸¡¾Ú¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¤«¤éÀ¸¥ê¥âー¥È½Ð±é¤¹¤ëÎ©²ÖËÜ¿Í¤¬¿¿Áê¤ò¸ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Î2ÁÈ¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤ÈFRUITS ZIPPER¤Ï¡¢¹ÈÇò»ÅÍÍ¤ÎÆÃÃí°áÁõ¤ËÃíÌÜ¡£¤½¤ÎVTR¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Î¢ÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2ÁÈ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀ¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡É¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊç½¸Ãæ¡£¾ÜºÙ¤ÏÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡ØVenue101 ¹ÈÇò¿¶¤êÊÖ¤êSPECIAL¡Ù
01/24¡ÊÅÚ¡Ë23:00～23:45
»Ê²ñ¡§ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö
¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§ÉþÉôÈ¼Â¢Ìç
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://forms.nhk.jp/jfe/form/SV_cBEQhsloSH1aH8q
¡ØVenue101¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.nhk.jp/p/venue101