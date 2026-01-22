【欧州CLリーグフェーズ第7節】(スタッド ヴェロドローム)マルセイユ 0-3(前半0-1)リバプール<得点者>[リ]ドミニク・ショボスライ(45分+1)、オウンゴール(72分)、コーディ・ガクポ(90分+2)<警告>[マ]バンジャマン・パバール(48分)観衆:65,631人└リバプールが敵地マルセイユで3-0快勝!! プレミア不調も欧州CLでは16強ストレートインに前進