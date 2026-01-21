安倍元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告に求刑通り「無期懲役」が言い渡されました。奈良地裁は「生い立ちを背景にすることは認められない」などと、検察側の主張を全面的に認めました。■「無期懲役」判決に弁護団「遺憾」山上徹也被告（45）。落ち着いた足取りで、前を向いて入廷。裁判長「主文、被告人を無期懲役に処する」判決の瞬間、山上被告は落ち着いた様子で、まっすぐ前を見ていました。山上被告