「上司と話すのが面倒…」職場では「できるだけ上司と話したくない」人もいるだろう。「何を話せばいいのかわからない」「話が合わない」「本音が言えない」など、その悩みは多様で深刻だ。「問いのプロフェッショナル」の2人が令和の今に合わせた「問いかけ」について語る。ベストセラー『「なぜ」と聞かない質問術』の著者・中田豊一さんと『冒険する組織のつくりかた』著者である安斎勇樹さんが、それぞれの知見から「職場のコ