「上司と話すのが面倒…」

職場では「できるだけ上司と話したくない」人もいるだろう。「何を話せばいいのかわからない」「話が合わない」「本音が言えない」など、その悩みは多様で深刻だ。「問いのプロフェッショナル」の2人が令和の今に合わせた「問いかけ」について語る。ベストセラー『「なぜ」と聞かない質問術』の著者・中田豊一さんと 『冒険する組織のつくりかた』 著者である安斎勇樹さんが、それぞれの知見から「職場のコミュニケーションの悩み」を解決へ導く。（構成協力／高関進・構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

そもそも1on1は、部下からするとシンドい

「部下があきらかにやる気をなくしていて成果が上がっていません。1on1をやることになりましたが、どんなふうに声をかければいいでしょうか？」（40代男性・管理職）

安斎勇樹（以下、安斎） この1on1のシチュエーションは、部下からすると「上司が無理やりやる気を『正常モード』に戻しにきている」感があってシンドいですね。

「やる気」って、本人にしろ他人にしろ、人為的に高められるようなものではないと思います。環境や運など、いろいろなきっかけがあって結果的に湧いてくるものでしかないので、1on1をやって無理やり高めようとするよりは、それを阻害している懸念や不安を取り除いてあげるほうが効果的だと思います。

場合によっては、プライベートで何かあったのかもしれませんし。その場合も、直接に解決することは難しいかもしれませんが、その状況に寄り添ってケアしていく姿勢は取れるはずです。

中田豊一（以下、中田） こういうとき、マネジャーの側はいきなり「何かあったの？」と聞かないようにする「自己抑制」が大切ですね。

人間関係は非常に微妙で、上司の自己抑制は部下に伝わるんです。「上司は本当は『どうしてやる気がなさそうなんだ？』って聞きたいんだろうけど、聞かないでおいてくれている。やさしいな」と思うんです。

突っ込んだ質問をするのは、2人の関係性が生まれたあとですね。

本音を聞くには「日ごろのコミュニケーション」が大事

中田 私たちの質問の手法は「考えさせるな、思い出させろ」を原則としています。だから、「なぜやる気が出ないの？」みたいに聞いて、部下に理由を考えさせてしまうのがいちばんよくない。

困ったときは「いつ質問」を心がけるといいですね。「入社はいつだったっけ？」というような感じです。

そこから、「最初はどの部署でなんの業務を担当していたんだっけ？」など、相手が思い出しながら「事実」を答えられる質問をしていく。

単純な「いつ質問」を繰り返していくと、必ず本人は何か「言いたいこと」や「引っかかること」を思い出してきます。そのときも、最初はできるだけポジティブなことを聞くのがおすすめです。

安斎 マネジメントがうまくできない人って、1on1という単発のイベントだけでどうにかしようとしすぎているんだと思います。

1on1の中でのやり取りで、たまたまちょっとした言葉が部下にうまく刺さって、「ありがとうございます！ スッキリしました！」なんて言われてしまうと、上司のほうも「今日の1on1はうまくいったな〜」と満足してしまいます。でも、そこで満足してしまうと、結局、部下の不安や懸念を取り除くためのアクションにつながらない。

うまいマネジャーは、定例の1on1“以外”のところでしっかり部下とコミュニケーションをとっていて、日々の連なりの中で関係性を構築している。めんどくさく感じられるかもしれないですが、結局、マネジメントって時間がかかるということに尽きるのかなと思います。

（本記事は本稿は、『「なぜ」と聞かない質問術』の著者・中田豊一さんと、『冒険する組織のつくりかた』の著者・安斎勇樹さんによる特別な対談記事です）