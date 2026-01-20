人気アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズの新作短編アニメーションが制作され、2026年2月21日〜23日に横浜アリーナで開催される大型フェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」（エヴァフェス）にて上映される。カラー2号機の公式Xが20日に更新され、「因みに、アスカが主役です」と発表された。【画像】主役はアスカ！公開された『エヴァ』新作短編アニメの新情報新作アニメは、イベントのために新規制作され