²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬19¡¢20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¸Î¶¿¡¦Ê¡²¬¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤Î¡È¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡È¤ªºÐÊë¡É¾®Ìø¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é É¬¤º¤¹¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤­¤ãÊÄ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ì¹¬¼Ë¡×¤òË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤´¤Þ¤â ¥³¥·¥ç¥¦¤â ¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³