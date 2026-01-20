&TEAM（エンティーム）のInstagramが更新。FUMA（フウマ）が静岡でのプライベート休暇ショットを公開した。 【写真】&TEAMフウマ「静岡休暇後編」ショット／「静岡休暇前編」ショット ／&TEAMK、JO、NICHOLAS、EJ、HARUA、MAKIの休暇ショット ■&TEAM FUMA、リラックスムードの静岡休暇プライベートショット 静岡県出身のFUMA。Weverseライブ配信では、正月に帰省し、自身が出演