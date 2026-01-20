&TEAM（エンティーム）のInstagramが更新。FUMA（フウマ）が静岡でのプライベート休暇ショットを公開した。

【写真】&TEAMフウマ「静岡休暇 後編」ショット／「静岡休暇 前編」ショット ／&TEAM K、JO、NICHOLAS、EJ、HARUA、MAKIの休暇ショット

■&TEAM FUMA、リラックスムードの静岡休暇プライベートショット

静岡県出身のFUMA。Weverseライブ配信では、正月に帰省し、自身が出演した『紅白歌合戦』を祖父母と一緒に見たエピソードを明かしていた。先日、グループのInstagramには「静岡休暇 前編」として帰省時のプライベートショットが公開され、今回はその後編となる。

投稿は、鏡越しの自撮りショットからスタート。サラストの黒髪に、黒のロングTシャツとジーンズを合わせたシンプルなコーディネートに、リムレスメガネとシルバーのブレスレットがアクセントを添える。大人カジュアルな装いで、ポケットに手を入れたり、髪に触れたり、ピースをしたりと、自然体な表情を見せるFUMA。続く、もこもこのコートを手にした廊下でのショットでは、小顔ぶりとスラリとした脚の長さが際立つ。

7枚目以降は、晴れ渡る冬空と富士山をバックにした、爽やかな雰囲気の写真が並ぶ。もこもこのコートに身を包んだFUMAのシルエットや美しい横顔からは、休暇を満喫するリラックスしたムードが漂っている。

SNSでは「プライベートのフマくんメロすぎる」「メガネおしゃれだしかっこよすぎ」「なんか色気増してる」「静岡の聖地が増えて嬉しい」「ゆっくり休めてよかった」などさまざまな反響が寄せられている。

■FUMAの青シャツ×ブラウンセーターの着こなしがおしゃれな「静岡休暇 前編」ショット

■&TEAM K、JO、NICHOLAS、EJ、HARUA、MAKIのプライベートショット