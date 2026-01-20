12歳の少年がシドニーの海岸でサメにかまれ重体となっている/Nine News（CNN）オーストラリア・シドニー周辺の海岸で、26時間の間にサメによる被害が相次いでいる。12歳の少年と20代の男性が重体となったほか、11歳の少年はサーフボードが壊れただけで難を逃れた。地元当局によると、最初の被害は18日午後4時20分ごろに発生。2件目は19日の昼前、3件目は19日午後6時20分ごろだった。シドニー湾で18日、泳いでいた少年がサメにかま