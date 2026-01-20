全日本スキー連盟は２０日、スノーボード・ビッグエア（ＢＡ）、スロープスタイル（ＳＳ）のミラノコルティナ冬季五輪（２月６日開幕）の日本代表選手を発表した。女子は、前回２０２２年北京五輪で日本女子最年少メダリストとなった２大会連続の村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、３大会連続の岩渕麗楽（バートン）、ともに初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）、１８歳・鈴木萌々（キララクエスト）の４人が選出さ