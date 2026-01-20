アフガニスタンの首都カブールの中華料理店で19日、爆発があり、7人が死亡しました。過激派組織「イスラム国」が自爆テロを実行したとする声明を出しています。ロイター通信によりますと、アフガニスタンの首都カブールにある各国の大使館やオフィスビル、商業施設などが多く集まる地区の中華料理店で19日、爆発がありました。この爆発で、中国人1人とアフガニスタン人6人のあわせて7人が死亡し、子どもを含む数人がケガをしたとい