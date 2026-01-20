「新型エルグランド」は「アルファードHEV」の燃費を大幅に凌駕する!?日産が次世代ハイブリッドとして投入する予定の「第3世代e-POWER」の実力が、はやくも欧州で証明されました。高速巡航では実燃費「26.5km／L」という驚異の結果をたたき出したというのです。【画像】超カッコいい！ これが今夏発売の「新型エルグランド」です！ 画像で見る（30枚以上）この最新ユニットは、日本で2026年夏に発売される新型「エルグランド