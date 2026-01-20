ダイソーで見つけた『クリップ木製ハンガー（10個付）』。洗濯物干しや小物収納、アイテムのディスプレイなど、いろいろな使い方ができる便利グッズです。木×金属の異素材を組み合わせたデザインでおしゃれ♡クリップは取り外し可能で、吊るしたいものに合わせて使い分けできます！300円とは思えないほど優秀です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クリップ木製ハンガー（10個付）価格：￥330（税込）サイズ（約）