クリップが取り外し可能で色々使える！300円とは思えないグッズ

ダイソーで見つけた『クリップ木製ハンガー（10個付）』。洗濯物干しや小物収納、アイテムのディスプレイなど、いろいろな使い方ができる便利グッズです。木×金属の異素材を組み合わせたデザインでおしゃれ♡クリップは取り外し可能で、吊るしたいものに合わせて使い分けできます！300円とは思えないほど優秀です。

商品情報

商品名：クリップ木製ハンガー（10個付）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：幅37cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480715889

ダイソーの『クリップ木製ハンガー（10個付）』がいろいろ使えて便利

今回ご紹介するのは、ダイソーの洗濯グッズ売り場で見つけた『クリップ木製ハンガー（10個付）』という商品。実用性とデザイン性の両方を兼ね備えた、とても便利なアイテムです。

木製バーと金属フック、クリップ部分の異素材を組み合わせたデザインで、いわゆる洗濯用ハンガーとは少し違ったおしゃれな印象があります。

生活感が出にくく、見える場所に掛けておいても違和感がないのが魅力です。

クリップは10個付いています。クリップの先端は柔らかい素材でコーティングされているため、衣類を挟んだときに跡が残りにくく、生地を傷めにくい設計になっています。

デリケートな素材の洗濯物にも安心して使える点は嬉しいポイントです。

クリップは取り外しができる仕様になっているため、用途に合わせて数を調整できるのもポイント！

洗濯物の量や、掛けたい物に応じて使い分けることができます。

洗濯物干しや小物収納ディスプレイなどにいろいろ使える！

靴下やハンカチ、薄手の衣類をまとめて干せて便利です。木製バーのおかげで見た目がやさしく、部屋干しをしていても生活感が出にくい点も気に入りました。

滑りにくい作りになっているのも特徴で、外で干した場合も多少風にあおられても外れにくく感じました。

屋外干しはもちろん、室内干しでも安定感があります。ハンガー本体のフック部分はくるっと回せるため、向きを調整しやすく、掛ける場所を選ばずに使えるのも便利です。

使い方は洗濯物を干すだけにとどまりません。

小物収納として、スマホストラップやショルダーストラップを掛けておくのもおすすめです。

絡まりやすいアイテムを一か所にまとめられるので、探す手間が減ります。

インテリア用途として、お気に入りのぬいぐるみや軽い雑貨を掛けて飾る使い方も楽しめます。

クリップが滑りにくいため落下しにくく、安定して掛けておけました。

洗濯用としてはもちろん、収納インテリアにも使える『クリップ木製ハンガー（10個付）』は、ひとつあると使い道が広がるアイテム。実用性だけでなく見た目にもこだわりたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。