【お風呂でサウナ気分】 1月19日 販売中 価格：550円 ダイソーは、「お風呂でサウナ気分」を1月19日現在販売している。価格は550円。 本製品は浴槽のふちに置く傘状のグッズ。約70センチの奥行きの浴槽に対応しており、上向きに持ってひもを引き開くことで使える。 使用の目安は5分～10分だという。傘の中でサウナ気分を楽しむことができ、閉じればコンパク