人気お笑い芸人の永野さんのXが2026年1月18日に、永野さん本人が「個人のXを卒業」したため、今後はスタッフによる出演情報告知用アカウントとして運用すると発表した。また、インスタグラムも同様に「卒業」し、スタッフが出演情報を発信していくとしている。「宣言した通り本当に卒業！」永野さんのXは、「永野が個人のXを卒業した」と説明し、「こちらのアカウントは『永野スタッフアカウント』として 主に永野の出演情報に関す