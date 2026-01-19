三井不動産レジデンシャルは5月より、多様な人材が活躍できる柔軟な労働環境の整備を目的として、一部物件の営業社員を対象に業界初となる土日祝定休を導入する。多様な人材が活躍できる環境を整備する同社では2021年から日曜日定休のトライアルを実施しており、オンライン商談をはじめとするデジタルツールの活用により、顧客満足度を維持できると判断した。育児や介護など多様な背景を持つ社員が活躍できる環境を整え、組織の活