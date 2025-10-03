三井不動産が東京都港区で開発中の複合施設「表参道Grid Tower（グリッドタワー）」（港区南青山）が、2026年2月から順次開業する。英ロンドン発の会員制クラブ「Soho House（ソーホー・ハウス）」が日本初進出するほか、物販、飲食の4店舗も入居、表参道・青山エリアのランドマークを目指す。【こちらも】三井不動産など、田町駅西口の再開発に着工旧森永プラザビル建て替え建設場所は東京メトロ表参道駅から歩いて4分、東