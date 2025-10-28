三井不動産商業マネジメントが運営する『淀屋橋odona』では、「サンクスリワードキャンペーン」を2025年11月1日(土)から12月30日(火)までの期間で開催します。期間中のお買い物で、抽選で総額約100万円分、合計400名様に三井ショッピングパークポイントが当たるお得なキャンペーンです。最大10万円分のポイントが当たるチャンスも用意されています！ 淀屋橋odona「サンクスリワードキャンペーン」 『淀屋橋odona』