〈【水戸ネイリスト殺人事件】切り傷や打撲痕が十数カ所…小松本遥さん（31）が守ろうとしたお腹の子 元交際相手が悲痛告白「これからの人生だったのに…悲しいですよね」〉から続く昨年大晦日の夜7時過ぎ。家族水入らずの年越しを過ごすため、4歳上の妻・小松本遥さん（31）が待つはずのアパートに帰宅した夫が対面したのは、変わり果てた彼女の姿だった。《前回から続く》【画像】小松本遥さんが亡くなった事件現場1