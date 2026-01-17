「私たちのような、古い芸人が火事にあったことを大勢の人たちから気にかけていただいて、感謝しかありません」【写真】約3時間半燃え続けた、ペー・パー夫妻宅の火事の様子おなじみの全身ピンク姿でこう語るのは噺家でタレントの林家ペー。'25年9月19日、妻で相方のパー子と暮らしていた東京・北区の自宅マンションが火災に見舞われてから今日までを振り返った。「火事の当日、私は師匠の初代・林家三平の法事で外出中。パー子