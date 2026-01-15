¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û SixTONES¤ÎÅÄÃæ ¼ù¤¬¡¢²»³Ú¡¦ENTERTAINMENTÀìÌç»ï¡ØDepth EDITION 11¡Ù¡Ê1·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ ¢£ÅÄÃæ¼ù¤¬¸½ºß¤Î¿´¶­¤ò¸ì¤ë1Ëü5,000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢MC¤òÃ´¤¤¡¢¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç¥°¥ëー¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢³Ú¶ÊÌÌ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤ë¥¹¥­¥ë¤Ç¥é¥Ã¥×¤òÊü¤Á¡¢SixTONES¤Î²»³Ú¤Ë±ü¹Ô¤­¤ÈÀâÆÀÎÏ¤ò¿á¤­¹þ