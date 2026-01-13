〜 2025年の「税金滞納」倒産動向 〜2025年の「税金（社会保険料を含む）滞納」倒産は、159件（前年比10.6％減）だった。4年ぶりに前年を下回ったが、2年連続で100件超の高水準で推移している。負債総額は1,933億2,300万円（同137.8％増）で、2年ぶりに前年を上回った。ドローン関連事業ほかの（株）ドローンネット（東京・負債1,445億円）の倒産で、負債総額を押し上げた。物価や人件費などのコストアップが企業の収益を圧