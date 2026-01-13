マンモスは約400万年前から地球上に生息していた毛皮のあるゾウのような動物で、一部の個体群を除き1万4000〜1万年前に絶滅したことが知られています。そんな「マンモスの骨」として70年以上にわたり博物館に保管されていた骨が、最新の調査で実はまったく違う動物の骨だったことが明らかになりました。Adopted “mammoths” from Alaska turn out to be a whale's tale - Wooller - Journal of Quaternary Science - Wiley Online