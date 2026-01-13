タレントの武井壮が１３日までにＸ（旧ツイッター）を更新。ＡＩに転職相談したことを明かした。武井はＸの生成的人工知能チャットのＧｒｏｋに相談したようで「ＡＩに転職相談したら体育教師とか自衛官とか飼育員とか出てきたけど、結果お前は武井壮だろ、職業に縛られるな、と諭された」と様ざまな提案を受けた後、ＡＩに説得されたという。これが武井には響いたようで「ありがとうｇｒｏｋ」と感謝の気持ちをつづっている