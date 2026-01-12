日中関係の緊張が続く中、懸念が広がっているレアアースですが、きょう、日本独自の「国産」レアアースを獲得するための探査船が出港しました。晴れ渡るなかで朝日を受けるのは日本にただ一隻の探査船。記者「出航日を迎えた探査船ちきゅう号です。国産レアアースの開発に向けた本格的な実験がいよいよ始まります」風も穏やかな中、乗員およそ200人を乗せ、港を離れました。課せられているのは「国産レアアース」の採掘です。責任