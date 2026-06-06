「news every.」が、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。5日のテーマは、「“大人の虫歯”高止まりのワケ」です。■虫歯経験のある人の割合子どもの虫歯は激減も…最初にデータを紹介します。厚生労働省が調査した虫歯の経験がある人の割合を表したものです。1999年と2024年のデータです。まず子どもの年代に注目します。99年には「5歳〜9歳」は24.3％だったのが、24年には4.2％に。「10歳〜14歳」は、69.7％