Image:iwatani.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「タフなカセットこんろ」や「小煙グリル」などで知られるIwatani（イワタニ）から、またしてもいい意味でクセが強いアイテムが誕生しました。2025年12月22日発売の「イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ “イザまる” 」 は、その名の通りカセットこんろにもストーブにも変身するため