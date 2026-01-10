¡Ö¥¤¥¶¡ª¡×¤Ç¥³¥ó¥í¤«¤é¥¹¥È¡¼¥Ö¤ËÊÑ¿È¡£¥¤¥ï¥¿¥Ë¤Î¿·ºî¤¬Íê¤â¤·¤¹¤®¤ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¿¥Õ¤Ê¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¡×¤ä¡Ö¾®±ì¥°¥ê¥ë¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëIwatani¡Ê¥¤¥ï¥¿¥Ë¡Ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥¤¥ï¥¿¥Ë¥«¥»¥Ã¥È¥Õ¡¼ ¤³¤ó¤í¡õ¥¹¥È¡¼¥Ö ¡È¥¤¥¶¤Þ¤ë¡É ¡× ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¤Ë¤â¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë¤âÊÑ¿È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¤¥¶¡×¤È¤¤¤¦»þ¤ËÌòÎ©¤ÄÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¡õ¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë´ÊÃ±ÀÚ¤êÂØ¤¨¡ª 1Âæ2Ìò¤ÇÊ¿¾ï»þ¤âÈó¾ï»þ¤â³èÌö
¡Ö¥¤¥ï¥¿¥Ë¥«¥»¥Ã¥È¥Õ¡¼ ¤³¤ó¤í¡õ¥¹¥È¡¼¥Ö ¡È¥¤¥¶¤Þ¤ë¡É ¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ó¥¿¥óÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î1Âæ2Ìò¡×¤È¤·¤ÆÊ¿¾ï»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈó¾ï»þ¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÉÕÂ°¤Î¸ÞÆÁÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥È¤òÁõÃå¤¹¤ì¤ÐÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¤³¤ó¤í¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆéÊª¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý¤Ë»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÉÕÂ°¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢±óÀÖ³°Àþ¤Ë¤è¤ëÃÈË¼´ï¶ñ¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥È¡¼¥Ö»ÈÍÑ»þ¤â¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤ËÅ·ÌÌ¤Ë¤ä¤«¤ó¤òÃÖ¤¤¤Æ²Ã¼¾¤äÅòÊ¨¤«¤·¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÎÁÍý¤ÎÊÝ²¹¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Ê¿¾ï»þ¡¦ºÒ³²»þ¤È¤â¤Ë¥«¥»¥Ã¥È¥¬¥¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø
Ç³ÎÁ¤¬¥«¥»¥Ã¥È¥¬¥¹¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÅÅ¸»¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤´°Á´¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄäÅÅ¤Ê¤É¤ÎºÒ³²»þ¤Ë¡ÖÃÈË¼¡×¤È¡ÖÄ´Íý¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ê¥«¥»¥Ã¥È¥¬¥¹1ËÜ¤ÇÌó2»þ´Ö25Ê¬¤ÎÏ¢Â³Ç³¾Æ¤¬²ÄÇ½¡Ë
¢¡ÖÅôÌý¶Ø»ß¡×¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë
£¸ò´¹»þ¤Ë¡Ö¥«¥Á¥Ã¡×¤È¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅôÌý¡¦¥¬¥½¥ê¥ó»ÈÍÑ»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ä¾²¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤
¤ÅÀ²Ð»þ¤ä¾Ã²Ð»þ¤ËÅôÌýÆÃÍ¤Î¥Ä¥ó¤È¤·¤¿½¤¤¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë
¥ÅôÌý¡¦¥¬¥½¥ê¥ó¤è¤ê¤âÎô²½¤¬ÃÙ¤¯Ä¹´üÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½
¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢¾å¿Þ¤ÎÄÌ¤ê4¤Ä¤Î°ÂÁ´ÁõÃÖ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²°Æâ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡© °ì²È¤Ë1Âæ¤Î¡Ö¥¤¥ï¥¿¥Ë¥«¥»¥Ã¥È¥Õ¡¼ ¤³¤ó¤í¡õ¥¹¥È¡¼¥Ö ¡È¥¤¥¶¤Þ¤ë¡É ¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
