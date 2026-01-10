株式会社扶桑社は、『黒川想矢1st写真集「コバルト」』を3月3日に発売する。【写真】圧倒的なオーラを放つアップSHOTなども公開映画『怪物』や『国宝』に出演するなど、国内外でいま最も注目を集める俳優の1人になっている黒川が、自身初となる写真集を発売する。完全撮り下ろしとなった今回の写真集では、「自分自身と向き合う」ことをテーマに、映画『怪物』で出会い、公私ともに親しい写真家・末長真とふたり旅へ。旅のはじまり