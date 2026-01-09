「これはしかし、8月（優勝）あるで」阪神・佐藤輝明はWBC落選か代打要員か メジャー組の岡本和真&村上宗隆が出場濃厚で宙ぶらりん新年早々、大阪・読売テレビ「あすリート」の番組内でこう断言したのは、阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）だ。早大の後輩で、監督、選手として師弟関係にあるOBの鳥谷敬氏と対談した同顧問は、今季、リーグ連覇を目指す阪神について、「今までで一番簡単かもわからんな。レベルが違うわ。