さる2日、皇居での新年一般参賀に、成年となられた秋篠宮家の長男・悠仁さま（19）が初めてご出席された。天皇皇后両陛下と共に5回のお出ましに臨まれたのだが、そこで事件が……。＊＊＊【写真8枚】皇居の前に大便が…“修羅場”と化した現場佳子さまの驚きの表情も奇声を発して服を脱ぎ……穏やかな冬晴れの1月2日、新年恒例の一般参賀が皇居で行われた。午前午後で計5回のお出ましとなり、天皇皇后両陛下をはじめ、長女