元AKB48の篠田麻里子（39）が1月7日にインスタグラムのストーリーズに静止画を投稿。ファンの間で密かに話題を集めている。【もっと読む】篠田麻里子と東出昌大が世の人々に希望を与え始めた！ 続々と上がる「図太く自由に生きれば良いのか！」の声画像は、パーティー会場のような場所でテーブルの上の皿を撮影したもの。皿には桃まんじゅうが盛り付けられているほか、「結婚おめでとう じゅりなちゃん たつのりさん」の文字が