ブルージェイズが公式SNSに投稿した映像を巡り、米地元メディアが「ドジャースを挑発するツイート」と伝えた。昨季のワールドシリーズ（WS）で激闘を演じた両チーム、開幕前に早くも“前哨戦”が展開された。 ■4番vs.エースの名勝負を紹介 米地元メディア『ドジャース・ウェイ』が問題視したのは、岡本和真内野手の入団決定を伝えるブルージェイズの投稿。「おはようご