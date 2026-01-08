ベネズエラの首都カラカスで起きた爆発により煙が上がる様子＝3日/Reuters（CNN）ベネズエラのカベジョ内相は7日遅く、マドゥロ大統領の身柄拘束を目的とした米国の攻撃で少なくとも100人が死亡したと明らかにした。カベジョ氏は「これまでのところ、あくまでこれまでのところだが、死者数は100人に上る。同程度の数の負傷者も出ている」と述べた。