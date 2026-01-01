神戸が昨季限りで柏を退団したDFジエゴ（30）獲りに動いていることが7日、分かった。複数の関係者によると、交渉は大詰め。近日中に来日予定となっているという。ジエゴは左ウイングバックや左サイドバックを主戦場にする攻撃的なサイドアタッカーだが、右ウイングバックでのプレーも可能。昨季リーグ33試合に出場し、キャリアハイの5得点3アシストをマークし、チームの2位躍進に貢献した。神戸は昨季国内3大タイトルを逃し