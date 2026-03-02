神戸の守備を支えるマテウス・トゥーレルが、母国メディアの取材に応じたJ1のヴィッセル神戸に所属するブラジル人DFマテウス・トゥーレルが、日本での生活とキャリアについて言及した。ブラジルメディア「グローボ」が報じている。かつてブラジルの名門フラメンゴでリベルタドーレス杯制覇などを経験したトゥーレルは、2022年に神戸へ加入。現在は日本での5シーズン目を戦っており、J1通算100試合出場を達成するなど、チームに