《マジかよ！侍ジャパン2026の正規ステッカー売られてる！欲しいー》【写真】“ぷっくり感”がかわいい、WBC公式シール《侍ジャパンのプチステッカー見つけた！うるちゅるで可愛すぎ、欲しくなるわ〜》《侍ジャパンのプチドロステッカー見つけた瞬間死んだ…欲しいよぉマジで涙出てくる》フリマサイトでは1枚5000円超えも今、野球ファンの垂涎の的となっているグッズが、「WBC SAMURAI JAPAN プチドロップステッカー」だ。「シー